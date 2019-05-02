В МВД рассказали, как прошли массовые мероприятия в Одессе 2 мая

Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

Правоохранители не зафиксировали серьезных нарушений в течение дня

В массовых мероприятиях в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в целом приняли участие около 4500 человек, серьезных правонарушений в течение дня не зафиксировали. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Яровой уточнил, что в траурных мероприятиях на Куликовом поле приняли участие до 4 тысяч граждан, на Соборной площади города - до 500 человек.

"Более 2 тысяч полицейских, совместно с Национальной гвардией и работниками ГСЧС профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан в ходе массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все прошло мирно и спокойно", - рассказал заместитель министра.

Глава полиции Одесской области Олег Бех подтвердил, что грубых нарушений общественного порядка и других преступлений совершено не было, одну несовершеннолетнюю доставили в отдел полиции из-за запрещенной коммунистической символики, на ее родственников составлен административный протокол.

Советник по вопросам обеспечения публичного порядка EUAM Магне Вам, который второй год подряд находится в этот день в Одессе, отметил профессиональную работу правоохранителей.

"Если учесть работу полиции в прошлом году, то тактика их работы вводится все лучше и лучше. Организация работы правоохранителей на достаточно высоком уровне. Чувствуется большой прогресс", - сказал Вам.

Продолжается усиленное патрулирование улиц Одессы сотрудниками полиции и вспомогательными силами правоохранителей системы МВД.

В четверг, 2 мая, в Одессе прошли мероприятия в связи с пятой годовщиной трагических событий, когда в 2014 году в результате столкновений пророссийских провокаторов с украинскими активистами в Доме профсоюзов погибло 48 человек.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года в суд было направлено 3 обвинительных акта, а по одному лицу вынесен приговор.