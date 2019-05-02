У МВС розповіли, як минули масові заходи в Одесі 2 травня

Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

Правоохоронці не зафіксували cерйозних порушень протягом дня

У масових заходах в річницю трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року загалом взяли участь близько 4500 осіб, серйозних правопорушень протягом дня не зафіксовано. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Яровий уточнив, що у жалобних заходах на Куликовому полі взяли участь до 4 тисяч громадян, на Соборній площі міста - до 500 людей.

"Понад 2 тисячі поліцейських, спільно з Національною гвардією та працівниками ДСНС професійно виконали завдання із забезпечення безпеки громадян під час масових заходів на Куликовому полі та Соборній площі. Серйозних порушень не зафіксовано. Все пройшло мирно та спокійно", - розповів заступник міністра.

Глава поліції Одеської області Олег Бех підтвердив, що грубих порушень громадського порядку та інших злочинів скоєно не було, одну неповнолітню доставили до відділу поліції через заборонену комуністичну символіку, на її родичів складено адміністративний протокол.

Радник із питань забезпечення публічного порядку EUAM Магне Вам, який другий рік поспіль перебуває цього дня в Одесі, відзначив професійну роботу правоохоронців.

"Якщо врахувати роботу поліції минулого року, то тактика їхньої роботи впроваджується все краще й краще. Організація роботи правоохоронців на достатньо високому рівні. Відчувається великий прогрес", - сказав Вам.

Наразі продовжується посилене патрулювання вулиць Одеси працівниками поліції та допоміжними силами правоохоронців системи МВС.

У четвер, 2 травня, в Одесі відбулися заходи у зв'язку з п'ятою річницею трагічних подій, коли в 2014 році в результаті сутичок проросійських провокаторів з українськими активістами в Будинку профспілок загинуло 48 осіб.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що у справі щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду було скеровано 3 обвинувальні акти, а по одній особі винесено вирок.