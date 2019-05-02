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ГПУ расследует влияние иностранцев на правоохранителей во время событий 2 мая в Одессе

Новости » Общество    02.05.2019 - 20:33
ГПУ расследует влияние иностранцев на правоохранителей во время событий 2 мая в Одессе
Фото из открытых источников

Продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц на работников ГУМВД Украины в Одесской области

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное влияние иностранных лиц на работников правоохранительных органов в связи с массовыми беспорядками в Одессе в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба Управления специальных расследований ГПУ.

Сообщается, что в настоящее время продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц и, в том числе иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов, в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 в Одессе.

В их действиях есть признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины, отметили в ГПУ.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в деле относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд было направлено три обвинительных акта, а по одному человеку вынесен приговор. 

Яровой отметил, что за период с 2017 года по настоящее время в указанном производстве было допрошено 1109 свидетелей и проведено 13 допросов потерпевших.

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