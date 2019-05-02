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В МВД сообщили о ходе расследовании событий 2 мая 2014

Новости » Общество    02.05.2019 - 14:12
В МВД сообщили о ходе расследовании событий 2 мая 2014
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

В настоящее время в суд направлено 3 обвинительных акты, по одному лицу вынесен приговор

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в деле относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд было направлено 3 обвинительные акты, а по одному человеку вынесен приговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу МВД.

Яровой отметил, что за период с 2017 года по настоящее время в указанном производстве было допрошено 1109 свидетелей и проведено 13 допросов потерпевших.

"Обработано более 1500 видео файлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом свыше 2 Тб. За результатом, составлено 222 протокола осмотра фото и видео материалов", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел.

Сообщается, что в настоящее время продолжается досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Также продолжаются осмотры и систематизация видеофайлов, установление свидетелей и очевидцев и их допросы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в МВД рассказали о ситуации в Одессе в годовщину трагических событий. Яровой рассказал, что в акциях принимают участие 200 человек, Министерство внутренних сил задействовало 2,5 тыс. правоохранителей.

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