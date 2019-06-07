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В МВД рассказали подробности гибели военных на Донбассе

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 10:45
В МВД рассказали подробности гибели военных на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрела боевиков погибли двое бойцов подразделения Национальной гвардии "Азов"

Во время обстрела боевиков погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов", еще восемь бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД рассказали, что на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.

"Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сегодня утром сообщалось, что боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского в результате чего погибли двое военнослужащих и еще 8 получили ранения. В ООС заявили, что боевики дерзко нарушили Минские договоренности и атаковали ВСУ с применением артиллерии.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганського в ночь на 7 июня свидетельствуют об утрате Россией контроля над наемниками. По его словам, обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня.

За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных Боевики атаковали вблизи Новолуганского, ВСУ понесли значительные потери
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