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У МВС розповіли деталі загибелі військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 10:45
У МВС розповіли деталі загибелі військових на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу бойовиків загинули двоє бійців підрозділу Національної гвардії "Азов"

Під час обстрілу бойовиків загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії "Азов", ще вісім бійців отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У МВС розповіли, що на околиці селища Новолуганське Бахмутського району уночі 7 червня ворожа міна калібру 120 мм. влучила в бліндаж.

"Під час обстрілу загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії "Азов" (в/ч 3057), ще вісім бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку повідомлялось, що бойовики атакували підрозділи ООС у районі Новолуганського, унаслідок чого загинули двоє військовослужбовців та ще 8 отримали поранення. У ООС заявили, що бойовики зухвало порушили Мінські домовленості та атакували ЗСУ з застосуванням артилерії.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в ніч проти 7 червня свідчать про втрату Росією контролю над найманцями. За його словами, обстріли українських військових - очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню.

За добу на Донбасі загинули двоє українських військових Бойовики атакували поблизу Новолуганського, ЗСУ понесли значні втрати
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