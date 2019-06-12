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В МВД рассказали подробности гибели пятерых лесорубов

Новости » Происшествия    12.06.2019 - 10:35
В МВД рассказали подробности гибели пятерых лесорубов
Иллюстративное фото (zk.npu.gov.ua)

Предварительно установлено, что автомобиль мог перевернуться в результате непогоды

Полиция Закарпатья открыла уголовное производство из-за гибели лесорубов вблизи села Тарасовка Тячевского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Как отмечается, на Закарпатье во вторник, 11 июня, рухнул в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось пятеро людей. Тогда сообщалось, что нашли тела четырех лесорубов. Сегодня в МВД сообщили, что правоохранители нашли тело пятого погибшего.

"Предварительно установлено, что авто могло перевернуться в результате непогоды, а именно - ливни и подъема уровня воды", - сообщили в пресс-службе МВД.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Будапеште (Венгрия) на реке Дунай в среду, 29 мая, перевернулся пассажирский катер с 32 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. РБК-Украина сообщало, что капитан круизного лайнера, который столкнулся с катером - 64-летний гражданин Украины, он задержан по обвинению в несоблюдении правил безопасности на воде.

 

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