В МВД рассказали, когда на "Олимпийский" начнут пускать зрителей дебатов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запуск зрителей начнут с 16:00

Допуск зрителей на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля начнется с 16:00. Об этом говорится в пресс-службе Министерства внутренних дел Укаины (МВД).

Сообщается, что, в частности, будут установлены фильтрационные пункты, а также ограничено движение всех видов транспорта.

"Запуск зрителей на НСК "Олимпийский" начнется в 16:00. Будут приняты безальтернативные меры безопасности, установлены фильтрационные пункты, ограничено движение всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Подразделения ведомства переведены на усиленный режим несения службы, на "Олимпийском" ожидают до 60 тысяч зрителей.

Также известно, что будет возможность экстренной санитарной эвакуации как извне, так и изнутри стадиона".

Ранее сообщалось, что в ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах. МВД еще ожидает от штабов сообщения об окончательно оговоренном формате проведения дебатов.

РБК-Украина писало, что с 10:00 до 22:00 из-за проведения дебатов на НСК “Олимпийский” на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта.