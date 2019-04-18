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Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 15:04
Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Штабы продолжают переговоры о формате дебатов

В ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он сказал, что такого решения предварительно достигли штабы кандидатов во время переговоров. Однако МВД ожидает от штабов сообщения об окончательно оговоренном формате проведения дебатов.

Отмечается, что правоохранительные органы готовы к предотвращению любых попыток, в том числе российских спецслужб, дестабилизировать ситуацию во время проведения дебатов.

По словам Шкиряка, на входе на стадион будут установлены рамки с металлоискателями и будет осуществляться поверхностный осмотр граждан. В то же время любые запрещенные предметы, такие как файеры, петарды, ножи, оружие или другие предметы, которые могут быть элементом для осуществления провокаций, будут изыматься.

"Я думаю, что никому не нужно объяснять, что, к сожалению, при таком огромном количестве людей растет уровень террористической угрозы, как и не вызывает сомнений то, что российские спецслужбы всегда готовы включиться в определенные процессы для того, чтобы дестабилизировать нашу страну изнутри, но мы сделаем все на предупреждение для того, чтобы таких рисков не допускать", - подчеркнул Шкиряк.

Также советник министра заявил, что вокруг "Олимпийского" возможно ограничение движения транспорта. 

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек.

РБК-Украина писало, что  для обеспечения порядка на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского привлекут до 10 тысяч правоохранителей

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