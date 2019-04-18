У МВС розповіли, коли на "Олімпійський" почнуть пускати глядачів дебатів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Запуск глядачів почнуть із 16:00

Допуск глядачів на дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня розпочнеться з 16:00. Про це йдеться в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Повідомляється, що, зокрема, будуть встановлені фільтраційні пункти, а також обмежено рух усіх видів транспорту.

"Запуск глядачів на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 16:00. Будуть прийняті безальтернативні заходи безпеки, встановлені фільтраційні пункти, обмежено рух усіх видів транспорту", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи відомства переведені на посилений режим несення служби, на "Олімпійському" очікують до 60 тисяч глядачів.

Також відомо, що буде можливість екстреної санітарної евакуації як ззовні, так і зсередини стадіону".

Раніше повідомлялося, що в ході проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах. МВС ще очікує від штабів повідомлення про остаточно обумовленому форматі проведення дебатів.

РБК-Україна писало, що з 10:00 до 22:00 через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" на прилеглих вулицях буде діяти обмеження руху транспорту.