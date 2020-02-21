В МВД рассказали о мерах безопасности в Новых Санжарах

Более 300 военнослужащих Национальной гвардии обеспечивают безопасность в Новых Санжарах, где находятся эвакуированные из Уханя. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Геращенко, сейчас ситуация вокруг медицинского центра и в поселке спокойная. Безопасность обеспечивают 320 нацгвардейцев, 70 сотрудников полиции и 16 спасателей из состава ГСЧС.

Он отметил, что по состоянию на сейчас ситуация в Новых Санжарах полностью контролируется правоохранителями.

Напомним, ранее в полиции Полтавской области сообщили, что правоохранители устанавливают личности всех причастных к вчерашним столкновениям в Новых Санжарах, где местные жители протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Часть участников столкновений не были местными жителями.

Также РБК-Украина писало, что по факту столкновений в Новых Санжарах полиция открыла 5 уголовных производств. Правоохранители открыли дела по ст. 293, 294, 161, 279, 345 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 20 февраля в Новых Санжарах произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые пытались не пустить на территорию населенного пункта эвакуированных граждан Украины из Китая.