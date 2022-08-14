В МВС розповіли про кількість уражених цивільних і військових об'єктів через атаки росіян

Російські війська набагато частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, ніж по військових об'єктах. Так, окупанти вразили понад 22 тисяч цивільних об'єктів і близько 300 - військових з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Ми бачимо цифри - понад 22 тисячі об'єктів цивільних уражених і вього близько 300 - військових об'єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об'єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет в об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва", - повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він зазначив, що окупанти вражають і об'єкти культурної спадщини, в тому числі релігійні споруди, торговельні центри, школи.

Єнін підкреслив, що будь-що може стати об'єктом ракетно-бомбових ударів російських військ.