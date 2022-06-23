В Сумской области произошел двойной подрыв на минах, есть жертва и пострадавшие
В среду, 22 июня, в Сумской области произошел двойной подрыв на минах. В результате происшествий один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, накануне вечером в Ахтырском районе автомобиль полицейских подорвался на мине во время патрулирования территории. В результате взрыва двое сотрудников полиции получили ранения.
Позже когда на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате получили ранения еще пятеро человек.
Один человек погиб на месте.
Отметим, правоохранители на территории Ахтырского района подорвались на мине около 21:00.
Напомним, 21 июня россияне атаковали село в Сумской области из дронов-камикадзе. В результате пострадали четыре человека.