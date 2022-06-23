В Сумской области произошел двойной подрыв на минах, есть жертва и пострадавшие

В среду, 22 июня, в Сумской области произошел двойной подрыв на минах. В результате происшествий один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

По его словам, накануне вечером в Ахтырском районе автомобиль полицейских подорвался на мине во время патрулирования территории. В результате взрыва двое сотрудников полиции получили ранения.

Позже когда на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате получили ранения еще пятеро человек.

Один человек погиб на месте.