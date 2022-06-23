В МВС розповіли, які боєприпаси використовують окупанти

Російські війська використовують застарілі боєприпаси, але встановлюють на них сучасні елементи з таймер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна у телемарафоні.

"Ми вже неодноразово розповідали, що росіяни використовують касетні боєприпаси ще часів СРСР, водночас ми бачимо, що кінцівики, які стоять на цих боєприпасах - сучасні, вони містять фотоелементи, уповільнювачі. В середині такого боєприпасу знаходиться величезна кількість шрапнелі, може бути і 400 і 500", - сказав він.

Єнін зазначив, що ці шрапнелі пробивають навіть метал та бетон. Він додав, що у радіусі 50 метрів шансів вижити практично немає.

Заступник міністра також повідомив, що сапер у Миколаєві почав працювати з такими боєприпасами. Він знаходився на відстані 1-1,5 метри і здетонував не один цей боєприпас, а чотири. На них спрацював таймер.