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МВД раскрыло новые подробности покушения на Шефира: стреляли из оружия с глушителем

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Киев, Суббота 25 сентября 2021 00:13
МВД раскрыло новые подробности покушения на Шефира: стреляли из оружия с глушителем Фото: Сергей Шефир, помощник президента (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители продолжают следственно-оперативные мероприятия после покушения на помощника президента Сергея Шефира. Следствие считает, что на оружии, из которого стреляли в автомобиль, был глушитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас мы достаточно четко понимаем тип оружия, который применялся, мы понимаем, и наши эксперты подтверждают применение глушителя, мы так же понимаем тип патрона, это - достаточно редкие патроны", - сказал он.

Как рассказал представитель МВД, киллер стрелял в автомобиль патронами, которые были изготовлены в Венгрии на базе советского патрона калибра 7,62, еще в 1989 году.

"Эта пуля имеет мягкий сердечник. Мы спросили таможню, мы детально изучаем возможное попадание таких патронов в те или иные магазины, в том числе при использовании этих патронов во время совершения других правонарушений", - добавил Енин.

Напомним, 22 сентября автомобиль Шефира обстреляли. Сам помощник президента не пострадал, но его водитель получил огнестрельные ранения.

Как писало РБК-Украина, в полиции рассматривают несколько мотивов нападения на Шефира.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 24 сентября зрители услышат эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания". Также эксперты в студии, среди которых Денис Монастырский, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Руслан Рябошапка, Дмитрий Гордон и другие, дают ответ на вопрос: было ли нападение на помощника Зеленского покушением на президентские реформы и изменит ли страну "Закон об олигархах"?


Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.


Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.


А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.


Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.


В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.

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Министерство внутренних дел Украины Енин Сергей Шефир
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