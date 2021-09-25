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МВС розкрило нові подробиці замаху на Шефіра: стріляли зі зброї з глушником

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Київ, Субота 25 вересня 2021 00:13
МВС розкрило нові подробиці замаху на Шефіра: стріляли зі зброї з глушником Фото: Сергій Шефір, помічник президента (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці продовжують слідчо-оперативні заходи після замаху на помічника президента Сергія Шефіра. Слідство вважає, що на зброї, з якої стріляли в автомобіль, був глушник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Наразі ми досить чітко розуміємо тип зброї, який застосовувався, ми розуміємо, і наші експерти підтверджують застосування глушника, ми так само розуміємо тип набою, це - досить рідкісні набої", - сказав він.

Як розповів представник МВС, кілер стріляв в автомобіль набоями, які були виготовлені в Угорщині на базі радянського набою калібру 7,62, ще у 1989 році.

"Ця куля має м’яке осердя. Ми запитали митницю, ми детально вивчаємо можливе потрапляння таких набоїв до тих чи інших магазинів, у тому числі під час використання цих набоїв під час вчинення інших правопорушень", - додав Єнін.

Нагадаємо, 22 вересня автомобіль Шефіра обстріляли. Сам помічник президента не постраждав, але його водій отримав вогнепальні поранення.

Як писало РБК-Україна, у поліції розглядають декілька мотивів нападу на Шефіра.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 24 вересня глядачі почують ексклюзивний коментар постраждалого водія Сергія Шефіра Олександра Іванька з клініки "Феофанія". Також експерти в студії, серед яких Денис Монастирський, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Руслан Рябошапка, Дмитро Гордон та інші, дають відповідь на питання: чи був напад на помічника Зеленського замахом на президентські реформи і чи змінить країну "Закон про олігархів"?


Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Руслан Стефанчук розповів, чи може він замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради.


Також українцям розповіли, хто потрапить до реєстру олігархів і чи існує ризик для середнього класу.


А ще крупний бізнесмен і гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала розповів, чи вважає себе впливовим олігархом, володіючи ЗМІ.


Крім того, у "Свободі слова Савіка Шустера" Олександр Данилюк "наїхав" на Коломойського.


У тому ж випуску секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував свою пропозицію щодо переходу на латиницю для українців.

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Міністерство внутрішніх справ України Енин Сергій Шефір
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