UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МВД раскрыли детали военных учений Украины на границе с Беларусью

Фото: в МВД раскрыли детали военных учений Украины на границе с Беларусью (mvs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны участвуют в военных учениях "Північний Буревій 2022", которые проходят на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба и другие подразделения МВД совместно с Силами территориальной обороны ВСУ проводят активную фазу учений "Північний Буревій 2022" в районах, граничащих с Республикой Беларусь", - сказано в сообщении ведомства.

По данным МВД, в ходе учений правоохранители и военные отрабатывают задания по инженерному обустройству оборонных позиций и минированию территории.

Также подразделения тренируются проводить совместное освобождение и зачистку районов от вражеских сил и оттачивают обнаружение, блокировку и ликвидацию вооруженных формирований и ДРГ.

Отметим, что учения проходят на территории Житомирской, Ровненской и Волынской областей.

Военные учения Украины на границе с Беларусью (mvs.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что в Британии инструкторы обучают украинских военных уничтожению танков в городской и сельской местности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныУкраинаБеларусьВоенные учения