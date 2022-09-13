В МВД раскрыли детали военных учений Украины на границе с Беларусью

"Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба и другие подразделения МВД совместно с Силами территориальной обороны ВСУ проводят активную фазу учений "Північний Буревій 2022" в районах, граничащих с Республикой Беларусь", - сказано в сообщении ведомства.

По данным МВД, в ходе учений правоохранители и военные отрабатывают задания по инженерному обустройству оборонных позиций и минированию территории.

Также подразделения тренируются проводить совместное освобождение и зачистку районов от вражеских сил и оттачивают обнаружение, блокировку и ликвидацию вооруженных формирований и ДРГ.

Отметим, что учения проходят на территории Житомирской, Ровненской и Волынской областей.

Военные учения Украины на границе с Беларусью (mvs.gov.ua)