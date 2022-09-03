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Британские инструкторы учат ВСУ уничтожать танки в городах и селах: фото

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Суббота 03 сентября 2022 17:49
Британские инструкторы учат ВСУ уничтожать танки в городах и селах: фото Фото: Британские инструкторы учат ВСУ уничтожать танки в городах и селах (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Великобритании продолжаются военные учения украинских бойцов. ВСУ учатся уничтожать танки в городской и сельской местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, военные ВСУ обучаются навыкам уничтожения танков с расстояния в урбанизированной местности, оставаясь при этом незамеченными.

"Это была серия занятий во время тренировочного курса "Город" об основах работы в сельской местности", - говорится в сообщении.

Обучением занимались инструкторы 5 батальона полка стрелков вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Украинские военные получают эти навыки в рамках новой военной программы под руководством Великобритании. Таким образом новобранцы-добровольцы с небольшим военным опытом или без него получат навыки эффективного ведения боевых действий на передовой.

Напомним, что ВСУ показали, как проходят учения украинских защитников в Британии.

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