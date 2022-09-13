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У МВС розкрили деталі військових навчань України на кордоні з Білоруссю

Фото: у МВС розкрили деталі військових навчань України на кордоні з Білоруссю (mvs.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Нацгвардійці, прикордонники та бійці тероборони беруть участь у військових навчаннях "Північний Буревій 2022", які проходять на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Національна гвардія України, Державна прикордонна служба та інші підрозділи МВС спільно з Силами територіальної оборони ЗСУ проводять активну фазу навчань "Північний Буревій 2022" в районах, що межують з Республікою Білорусь", - сказано в повідомленні відомства.

За даними МВС, в ході навчань правоохоронці і військові відпрацьовують завдання з інженерного облаштування оборонних позицій і мінування території.

Також підрозділи тренуються проводити спільне звільнення і зачистку районів від ворожих сил та відточують виявлення, блокування і ліквідацію збройних формувань і ДРГ.

Зазначимо, що навчання проходять на території Житомирської, Рівненської та Волинської областей.

Військові навчання України на кордоні з Білоруссю (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Британії інструктори навчають українських військових знищенню танків у міській та сільській місцевості.

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