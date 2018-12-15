МВС: провокації навколо Об’єднавчого собору будуть суворо присікатися

Фото: Сергій Яровий (facebook.com/mvs.gov.ua)

Сьогодні заходи безпеки посилено не лише у Києві, а й в усіх областях

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявив, що усі провокації навколо Об’єднавчого собору будуть суворо присікатися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МВС у Facebook.

За словами Ярового, сьогодні заходи безпеки посилено не лише у Києві, а й в усіх областях.

"Будь-які провокації, спроби нагнітання ситуації навколо Об’єднавчого собору як в столиці, так і в регіонах, будуть суворо присікатися. Правоохоронці забезпечують безпеку громадян під час заходів на Софійській площі у Києві. Також під посиленою охороною знаходяться інші культові споруди в усіх областях", - заявив Яровий.

Він також зазначив, що у ЗМІ поширили інформацію про "захоплення" Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці, яка не відповідає дійсності. У зв'язку з цим, у МВС закликали представників ЗМІ публікувати виключно перевірену інформацію і наголосили, що намагання спекулювати на темі Об’єднавчого собору недопустимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Об'єднавчий собор до забезпечення порядку в Києві залучили 4 тисячі правоохоронців.

Крім того, повідомлялося, що у центрі Києва, де сьогодні, 15 грудня, проходить Об'єднавчий собор, рятувальники забезпечують пожежну і техногенну безпеку.