В МВС провели зустріч з організаторами перед нормандською зустріччю

Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

Ситуаційний центр МВС працюватиме в цілодобовому режимі

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) провели зустріч із організаторами акцій 8-9 грудня в Києві, присвячених нормандському самміту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що поліція, Нацгвардія та рятувальники у співпраці із іншими правоохоронними органами та спецслужбами будуть забезпечувати правопорядок під час цих заходів.

"Ми провели низку зустрічей із організаторами цих акцій. Наша позиція - усі вони не повинні переходити межу закону. У цілодобовому режимі вже розгорнуто роботу ситуаційного центру МВС. Ми будемо моніторити ситуацію і оперативно приймати рішення", - сказав перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

Він також наголосив, що необхідно враховувати всі ймовірні небезпечні варіанти розгортання подій, які можуть статися.

РБК-Україна писало, що три фракції Верховної ради України "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" вимагають від президента Володимира Зеленського на саміті "нормандської четвірки" дотримуватися "червоних ліній".

Раніше повідомлялося, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров планує провести мирну ходу з материкової території України на Кримський півострів.