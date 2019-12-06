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Меджлис планирует шествие на Крымский полуостров

Новости » Общество     06.12.2019 - 16:38
Меджлис планирует шествие на Крымский полуостров
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Дата проведения марша пока неизвестна

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров планирует провести мирное шествие с материковой территории Украины на Крымский полуостров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам Чубарова, Меджлис планирует организовать международную ненасильственную мирную акцию "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства".

"Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой", - сообщил глава Меджлиса.

По его словам, после аннексии Крыма Россия не выполнила ни одного международного решения, и такая акция поможет вернуть ее в правовые рамки.

"Это поможет международным организациям реализовать решения, которые были приняты к России", - сказал он.

Также Чубаров отметил, что на данный момент уже создан штаб по организации марша. Однако дана проведения мирной акции станет известна позже, так как на подготовку понадобиться не менее двух месяцев.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам Чубарова, российская делегация в ОБСЕ добивается исключения из текста резолюции по ситуации в Украине любых упоминаний оккупированного Крыма. В Меджлисе призвали ОБСЕ не поддаваться на манипуляции Москвы

Также сообщалось, что в Украине предусмотрено квотное представительство крымских татар во всех органах местной власти и местных советах полуострова.

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