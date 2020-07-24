В МВД призвали не пытаться самостоятельно задержать полтавского автоугонщика

Мужчина, который угнал машину в Полтаве и взял в заложники сотрудника полиции, может быть опасен. Поиски злоумышленника продолжаются.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает "Громадське радіо".

В МВД уверены, что поиски завершатся успешно. В розыске мужчины участвуют кинологи с собаками. Решается вопрос о привлечении авиации.

"Поскольку человек может быть очень опасен, самостоятельно не надо пробовать его задерживать. Это сделают полицейские рано или поздно", - заявил Шевченко.

Напомним, нападавший Роман Скрипник уже отпустил полицейского Виталия Шияна, оставил автомобиль и скрывается от правоохранителей в лесу.

Скрипника пытались в четверг утром задержать возле административного суда Полтавы по подозрению в угоне авто.

Он достал гранату и схватил сотрудника полиции, но в ходе переговоров обменял удерживаемого полицейского на начальника Управления уголовного розыска Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна.

Ранее сообщалось, что угонщик направлялся не в сторону Киева, а по сельским дорогам, в одном из районов Полтавской области.