У МВС закликали не намагатися самостійно затримати полтавського автовикрадача

Чоловік, який викрав машину у Полтаві та взяв у заручники співробітника поліції, може бути небезпечний. Пошуки зловмисника тривають.

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає "Громадське радіо".

У МВС впевнені, що пошуки завершаться успішно. У розшуку чоловіка беруть участь кінологи з собаками. Вирішується питання про використання авіації.

"Оскільки людина може бути дуже небезпечна, самостійно не треба пробувати її затримувати. Це зроблять поліцейські рано чи пізно", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, нападник Роман Скрипник вже відпустив поліцейського Віталія Шияна, залишив автомобіль і ховається від правоохоронців у лісі.

Скрипника намагалися четвер вранці затримати біля адміністративного суду Полтави за підозрою у викраденні авто.

Він дістав гранату і схопив співробітника поліції, але в ході переговорів обміняв утримуваного поліцейського на начальника Управління карного розшуку Полтавської області, полковника поліції Віталія Шияна.

Раніше повідомлялося, що викрадач прямував не в сторону Києва, а по сільських дорогах, в одному з районів Полтавської області.