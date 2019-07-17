МВД привлекут к обеспечению аудита "Нафтогаза"

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гройсман призывает обеспечить доступ Счетной палаты к "Нафтогазу" для аудита

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман призвал Министерство внутренних дел и Министерство юстиции обеспечить доступ Счетной палаты к НАК "Нафтогаз Украины" для проведения аудита. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, глава Счетной палаты Валерий Пацкан обратился к главе МВД с просьбой обеспечить непрепятствование ведомству доступ к НАК.

"Я прошу так же на пятницу господина Авакова помочь по непрепятствованию действиям членов Счетной палаты по проверке непосредственно в НАК "Нафтогаз". Кабмин как основатель НАК "Нафтогаз" должен в это вмешаться", - сказал он.

В свою очередь глава правительства призвал МВД и Минюст обеспечить доступ к компании для проведения аудита.

"Мне интересно проверить продажу газа НАК "Нафтогаз Украина". То, что они выдают информацию, она, на мой взгляд, сомнительна во многих случаях. Нам надо этот вопрос проверить, в том числе по тарифам... Поэтому я полностью вас поддерживаю: заходите и работайте. Я прошу Министерство внутренних дел обеспечить условия для выполнения обязанностей Счетной палаты в пределах ваших полномочий", - подчеркнул премьер.

При этом глава МВД Арсен Аваков призвал Министерство юстиции обеспечить юридическую базу для проведения такого аудита.

"Министерство внутренних дел не тот орган, кто определяет, кто прав, кто неправ. Тем более Национальная полиция. У НАК "Нафтогаз" есть трактовка, что проверка, которая должна быть, должна быть обставлена ​​некоторыми юридическими документами. Поэтому, если такие документы будут, мы безусловно сделаем. Если возникает юридическая коллизия, я прошу Минюст, аппарат Кабмина. Чтобы мы смогли это делать", - сказал министр.

"Я очень прошу министра юстиции подготовить, если потребуется, на следующее заседание правительства документ, который позволит зайти Счетной палате и другим контролирующим органам и сделать вскрытие, чтобы все увидели, что там происходит внутри", - подытожил Гройсман.

Как писало РБК-Украина ранее, НАК "Нафтогаз Украины", согласно поручению премьер-министра Владимира Гройсмана, должен в июле снизить цену природного газа для населения.

Напомним, Гройсман заявил, что "Нафтогаз Украины" должен отозвать свои иски против государства. Глава правительства подчеркнул, что владельцем "Нафтогаза" является государство. Поэтому до 10 июля НАК должен был отозвать все свои судебные иски.