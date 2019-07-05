"Нафтогаз" должен отозвать все свои иски против государства, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава правительства дал время НАК отозвать свои иски до среды

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна отозвать свои иски против государства. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман подчеркнул, что владельцем "Нафтогаза" является государство. Поэтому до среды, 10 июля, НАК должен отозвать все свои судебные иски.

"Госкомпания "Нафтогаз" подала иск в суд против государства... Сегодня нужно принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и в менеджмент компании ("Нафтогаз", - ред.), поставить вопрос о том, что до среды они должны отозвать все свои иски к государству, так как государство является их владельцем . Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю принять протокольное решение правительства поручить министерствам, в каденации которых "Нафтогаз", "Турбоатом"... внести предложения на среду об увольнении руководителей", - сказал глава правительства.

Напомним, в апреле Хозяйственный суд Киева вынес решение по иску НАК "Нафтогаз Украины" к Кабмину по поводу получения госкомпанией компенсации. В частности, НАК требовал возместить ущерб, нанесенный от действия режима специальных обязательств (ПСО), возложенных на "Нафтогаз" постановлением правительства №758.

Как писало РБК-Украина, в июне Кабинет министров принял постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения.