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МВС залучать до забезпечення аудиту "Нафтогазу"

Новини » Енергетика    17.07.2019 - 12:45
МВС залучать до забезпечення аудиту "Нафтогазу"
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гройсман закликає забезпечити доступ Рахункової палати до "Нафтогазу" для аудиту

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман закликав Міністерство внутрішніх справ та Міністерство юстиції забезпечити доступ Рахункової палати до НАК "Нафтогаз Україна" для проведення аудиту. Про це він сказав у ході сьогоднішнього засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, глава Рахункової палати Валерій Пацкан звернувся до глави МВС з проханням забезпечити неперешкоджання відомству доступ до НАК.

"Я прошу так само на п'ятницю пана Авакова посприяти щодо неперешкоджання діям членів Рахункової палати щодо перевірки безпосередньо в НАК "Нафтогаз". Кабмін як засновник НАК "Нафтогаз" повинен у це втрутитися", - сказав він.

У свою чергу глава уряду закликав МВС та Мінюст забезпечити доступ до компанії для проведення аудиту.

"Мені цікаво перевірити продаж газу НАК "Нафтогаз Україна". Те, що вони видають інформацію, вона, на мій погляд, є сумнівною у багатьох випадках. Нам треба це питання перевірити, у тому числі по тарифах… Тому я повністю вас підтримую: заходьте і працюйте. Я прошу Міністерство внутрішніх справ забезпечити умови для виконання обов'язків Рахункової палати у межах ваших повноважень", - підкреслив прем'єр.

При цьому глава МВС Арсен Аваков закликав Міністерство юстиції забезпечити юридичну базу для проведення такого аудиту.

"Міністерство внутрішніх справ не є той орган, хто визначає, хто правий, хто неправий. Тим більше Національна поліція. У НАК "Нафтогаз" є трактування, що перевірка, яка має бути, повинна бути обставлена деякими юридичними документами. Тому, якщо такі документи будуть, ми безумовно зробимо. Якщо виникає юридична колізія, я прошу Мін'юст, апарат Кабміну. Щоб ми змогли це робити", - сказав міністр.

"Я дуже прошу міністра юстиції підготувати, якщо буде потрібно, на наступне засідання уряду документ, який дозволить зайти Рахунковій палаті і іншим контролюючим органам і зробити вскриття, щоб всі побачили, що там відбувається всередині", - підсумував Гройсман.

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