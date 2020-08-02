В МВД пригрозили ответственностью за отказ ужесточать карантин в красной зоне

Местные власти отвечают за здоровье горожан. Поэтому заявления мэров городов о том, что они не будут ужесточать карантинные меры является плохим решением для здоровья граждан.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Громадське радіо".

По его словам, власти не хотят принимать не популярные меры из-за того, что у них выборы через два месяца.

"Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне - говорить: Мы такие хорошие, не надо нам карантина - будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - заявил Геращенко.

Напомним, новые правила адаптивного карантина, которыми Украину разделят на четыре зоны, вступят в силу 3 августа.

Отметим, что в красную зону карантина попали Тернополь и Луцк, но местные власти отказались ужесточать ограничения.