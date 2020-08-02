У МВС пригрозили відповідальністю за відмову посилювати карантин в червоній зоні

Місцева влада відповідає за здоров'я городян. Тому заяви мерів міст про те, що вони не будуть посилювати карантинні заходи є поганим рішенням для здоров'я громадян.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Громадське радіо".

За його словами, влада не хоче приймати непопулярні заходи через те, що у них вибори через два місяці.

"Тому ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь - говорити: Ми такі хороші, не треба нам карантину - будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах", - заявив Геращенко.

Нагадаємо, нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділять на чотири зони, наберуть чинності 3 серпня.

Відзначимо, що в червону зону карантину потрапили Тернопіль та Луцьк, але місцева влада відмовилася посилювати обмеження.