ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Луцке отказываются усиливать карантин, хотя город в красной зоне

Луцк, Суббота 01 августа 2020 03:17
В Луцке отказываются усиливать карантин, хотя город в красной зоне
Фото: городской совет Луцка (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Городские власти не будут останавливать общественный транспорт

В городском совете Луцка заявили, что не будут усиливать карантин. С 3 августа город относится к "красному" уровню эпидемической опасности.

Об этом заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук в Facebook.

По его словам, решение об отнесении города в красную зону карантина "непонятное", поскольку в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением", - написал Полищук.

Он добавил, что если центральная власть хочет ввести карантин, пусть вводит чрезвычайное положение и "только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения".

Как известно, новые правила адаптивного карантина, по которым Украину разделят на четыре зоны, вступят в силу 3 августа. Их просмотр планируется каждую пятницу.

РБК-Украина писало, что 31 июля город Луцк внесли в "красную" зону карантина.

Впоследствии в УЗ заявили, что прекращают остановку пассажирских поездов в Луцке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Луцккарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь