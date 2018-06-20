В МВД презентовали приложение для вызова полиции My Pol

Приложение My Pol позволяет сделать быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции SOS

Вызвать полицейский теперь можно с помощью мобильного приложения My Pol. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук во время открытия ситуационного центра в Черновцах, передает пресс-центр МВД.

"Введение таких мобильных приложений - это требование времени. Это не только позволит стражам порядка оперативнее реагировать на угрозы безопасности наших граждан, но станет основой для роста доверия к правоохранительной системе", - сказала Ковальчук.

Приложение My Pol позволяет сделать быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции SOS. Так, во время чрезвычайной ситуации человек должен нажать только одну кнопку и полицейские в ситуационном центре получают данные о характере угрозы и место нахождения пострадавшего.

Фото: приложение My Pol (РБК-Украина)

Также в этом приложении можно оценивать работу полицейских по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи, получать актуальные новости полиции.

Новое приложение уже сейчас можно скачать в Google play и App Store.

Напомним, в конце мая 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал Академию патрульной полиции.