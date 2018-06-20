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В МВД презентовали приложение для вызова полиции My Pol

НовостиОбщество    20.06.2018 - 12:50
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Приложение My Pol позволяет сделать быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции SOS

Вызвать полицейский теперь можно с помощью мобильного приложения My Pol. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук во время открытия ситуационного центра в Черновцах, передает пресс-центр МВД.

"Введение таких мобильных приложений - это требование времени. Это не только позволит стражам порядка оперативнее реагировать на угрозы безопасности наших граждан, но станет основой для роста доверия к правоохранительной системе", - сказала Ковальчук.

Приложение My Pol позволяет сделать быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции SOS. Так, во время чрезвычайной ситуации человек должен нажать только одну кнопку и полицейские в ситуационном центре получают данные о характере угрозы и место нахождения пострадавшего.

 

Фото: приложение My Pol (РБК-Украина)

Также в этом приложении можно оценивать работу полицейских по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи, получать актуальные новости полиции.

Новое приложение уже сейчас можно скачать в Google play и App Store.

Напомним, в конце мая 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал Академию патрульной полиции.

Нацполиция за три месяца открыла 20 дел по факту совершения преступлений против журналистов Во Львовской области полиция задержала председателя РГА на взятке в 1,5 тыс. долларов
Теги публикации: Министерство внутренних дел Украины, полиция, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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