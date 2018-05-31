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Аваков презентував Академію патрульної поліції

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 14:33
Фото: Рсен Аваков (mvs.gov.ua)
Фото: Рсен Аваков (mvs.gov.ua)

Реалізація проекту Академії патрульної поліції відбулась за підтримки Канади та США

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у четвер, 31 травня, презентував Академію патрульної поліції. Також цього дня відбувся випуск перших 83 курсантів Академії, йдеться у повідомленні прес-служби МВС.

"Зміна системи неможлива без зміни системи підготовки кадрів. Нова поліція реалізує у своїй діяльності три головні принципи: чесність, самовідданість та професіоналізм", - сказав Аваков під час випуску.

Він додав, що основне завдання Академії патрульної поліції - навчити, виховати та підготувати "нового українського поліцейського".

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, реалізація проекту Академії патрульної поліції відбулась за підтримки міжнародних партнерів.

"Завдяки допомозі урядів Канади та США ми змогли подолати труднощі та запровадити новий навчальний заклад для поліцейських", - зазначив Князєв.

Як розповів керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, що перші 83 курсанти пройшли чотиримісячну первинну професійну підготовку на базі новоствореної Академії.

А Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович, котра була присутня під час презентації, запевнила, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть реформу поліції в Україні.

Нагадаємо, у середині травня 2018 року у Херсонській області почав роботу відокремлений відділ патрульної поліції в АР Крим і м. Севастополі.

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Теги публікації: полиция, Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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