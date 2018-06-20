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У МВС презентували додаток для виклику поліції My Pol

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 12:50
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Додаток My Pol дозволяє зробити швидкий виклик патрульної поліції завдяки функції SOS

Викликати поліцейський тепер можна за допомогою мобільного додатку My Pol. Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук під час відкриття ситуаційного центру в Чернівцях, передає прес-центр МВС.

"Запровадження таких мобільних додатків - це вимога часу. Це не лише дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на загрози безпеці наших громадян, але стане підґрунтям для зростання довіри до правоохоронної системи", - сказала Ковальчук.

Додаток My Pol дозволяє зробити швидкий виклик патрульної поліції завдяки функції SOS. Так, під час надзвичайної ситуації людина повинна натиснути лише одну кнопку і поліцейські в ситуаційному центрі отримують дані про характер загрози та місце перебування потерпілого.

 

Фото: додаток My Pol (РБК-Україна)

Також у цьому додатку можна оцінювати роботу поліцейських за номером жетону, знаходити найближчі відділення поліції та медичної допомоги, отримувати актуальні новини поліції.

Новий додаток вже зараз можна завантажити в через Google play та App Store.

Нагадаємо, наприкінці травня 2018 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков презентував Академію патрульної поліції.

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Теги публікації: Міністерство внутрішніх справ України, полиция, Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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