МВД предупредило о диверсиях на Пасху. Не только в зонах боевых действий

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что российские захватчики активизировали деятельность своих диверсионных групп в Украине. На Пасху возможны теракты не только в зонах боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Енина в эфире общенационального телемарафона.
"Мы в канун Пасхальных праздников не исключаем, что российская сторона может прибегнуть к определенным провокациям с тем, чтобы потом переложить ответственность на нас", - сказал Енин.
По его словам, на Пасху Национальная полиция предпримет дополнительные меры безопасности. Он добавил что в период праздников теракты возможны не только в районах, где происходят боевые действия.
"К большому сожалению ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - ред.)не ходят с парашютами за спиной и не имеют других характерных отличий. Именно поэтому мы призываем к бдительности наших сознательных граждан", - резюмировал замглавы МВД.
Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о риске обстрела оккупантами украинских храмов в Пасхальную ночь.
Отметим, на Вербное воскресенье российские оккупанты обстреляли храм в Северодонецке Луганской области.
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