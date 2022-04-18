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РФ может готовить в городах Украины провокационные обстрелы в Пасхальную ночь, - СНБО

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 15:59
РФ может готовить в городах Украины провокационные обстрелы в Пасхальную ночь, - СНБО Фото: РФ может готовить в городах Украины провокационные обстрелы в Пасхальную ночь (wikipedia)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты могут устроить обстрел храмов в ряде городов Украины в Пасхальную ночь. При этом обвинив в содеянном украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: оккупанты снова использует прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи", - говорится в сообщении.

Как поясняют в СНБО, несколько пропагандистских СМИ распространили публикации относительно того, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, что будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы потом обвинить в этом военных РФ".

При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей, где это "может произойти", а именно такие:

  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская.


В СНБО обращают внимание, что во всех этих регионах есть высокая вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага.

"Об этом сообщает и Минобороны РФ, которое утверждает, что Киев готовит "изощренные ужасные провокации" с многочисленными жертвами. Призываем всех украинцев быть очень внимательными и максимально осторожными", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Северодонецке российские оккупанты обстреляли храм на Вербное воскресенье.

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