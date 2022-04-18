МВС попередило про диверсії на Великдень. Не тільки в зонах бойових дій

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що російські загарбники активізували діяльність своїх диверсійних груп в Україні. На Великдень можливі теракти не тільки в зонах бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єніна в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми напередодні Великодніх свят не виключаємо, що російська сторона може вдатися до певних провокацій з тим, щоб потім перекласти відповідальність на нас", - сказав Єнін.

За його словами, на Великдень Національна поліція вживе додаткових заходів безпеки. Він додав що в період свят теракти можливі не тільки в районах, де відбуваються бойові дії.

"На превеликий жаль ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи - ред.) не ходять з парашутами за спиною і не мають інших характерних відмінностей. Саме тому ми закликаємо до пильності наших свідомих громадян", - резюмував заступник голови МВС.