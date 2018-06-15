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До охорони правопорядку на Марші рівності у Києві буде залучено 5 тис. правоохоронців

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 14:40
Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)
Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

У Києві під час Маршу рівності перекриватимуть вулиці у центрі міста

До охорони правопорядку на Марші рівності у Києві, який заплановано на 17 червня 2018 року, буде залучено 5 тис. правоохоронців. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

"Сьогодні будемо проводити координаційну нараду, де будуть представники Нацполії (розшук, кінологи, патрульна служба) ми сьогодні будемо обговорювати підготовку до масових заходів, які будуть відбуватися в неділю. Очікується кількість учасників біля 5 тис. і відповідна кількість правоохоронці буде біля 5 тис.", - заявив Яровий.

Крім того, Яровий додав, що сьогодні також буде нарада із департаментом комунікації, щоб розуміти, які превентивні заходи будуть проводити правоохоронці. 

Крім того, у МВС зазначили, що у Києві під час Маршу рівності перекриватимуть вулиці у центрі міста, а також будуть встановлені металодетектори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова наголосила на неприпустимості дискримінації та насильства на Марші рівності у Києві.

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Теги публікації: Київ, Міністерство внутрішніх справ України, Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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