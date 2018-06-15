В МВС попередили про "жорстку відповідь" провокаторам на Марші рівності в Києві

МВС закликає не вдаватися до провокацій та сутичок на Марші рівності

У Києві на спроби провокацій під час Маршу рівності, який відбудеться в неділю, 17 червня, правоохоронці даватимуть жорстку відповідь. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час іструктивної наради з підрозділами МВС, передає прес-служба відомства.

"Ми наполягаємо на тому, щоб не допустити сутичок, провокацій і жодних силових спроб протидії маршу. Ми офіційно звертаємося до всіх сторін із проханням не вдаватися до провокацій і діяти в рамках закону. Конституція для всіх однакова. На будь-які спроби провокацій і силової протидії буде жорстка відповідь", - наголосив Яровий.

Також він також зазначив, що до забезпечення публічної безпеки будуть залучені поліція діалогу, вибухотехніки, патрульні поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та курсанти Національної академії внутрішніх справ, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше в МВС повідомили, що до охорони правопорядку на Марші рівності у Києві, який заплановано на 17 червня 2018 року, буде залучено 5 тис. правоохоронців.