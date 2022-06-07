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В МВД предупредили об опасности перебрасывания ДРГ с территории Беларуси

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Киев, Вторник 07 июня 2022 16:06
В МВД предупредили об опасности перебрасывания ДРГ с территории Беларуси Фото: блокпост (ngu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия намерена внедрять диверсантов на территорию Украины через Беларусь. ДРГ планируют задействовать в Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива.

Он подчеркнул, что именно Волынская область находится под угрозой из-за того, что на территориях, где велись боевые действия, диверсантам находится намного сложнее. Там "следит полиция, работают блокпосты и люди стали внимательнее".

По словам Андрусива, главной целью внедрения ДРГ является отвлечение украинских военных от восточных и южных регионов, где ведутся наиболее активные боевые действия.

Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы России пополняют число диверсантов. Для этого интересуются украиноязычными жителями Донбасса.

Также мы писали, что в Киеве патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был диверсант. После проверки мужчину задержали. У него обнаружили фото пропагандистской символики, фото из расположения населенных пунктов.

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