У МВС попередили про небезпеку перекидання ДРГ з території Білорусі
Росія має намір перекидати диверсантів на територію України через Білорусь. ДРГ планують задіяти у Волинській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва.
Він наголосив, що саме Волинська область перебуває під загрозою через те, що на територіях, де велися бойові дії, диверсантам зараз набагато складніше. Там "стежить поліція, працюють блокпости і люди стали уважнішими".
За словами Андрусіва, головною метою перекидання ДРГ є відволікання українських військових від східних та південних регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні сили Росії поповнюють кількість диверсантів. Для цього цікавляться україномовними жителями Донбасу.
Також ми писали, що у Києві патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого був диверсант. Після перевірки чоловіка затримали. У нього виявили фото пропагандистської символіки, фото із розташування населених пунктів.
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