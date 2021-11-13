МВД хочет, чтобы патрульные на месте могли проверять водителей на наркотики

"У нас есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но нет возможности на месте проверить состояние наркотического опьянения. Хотя в Европе есть экспресс-тесты, быстро и точно показывающие наличие или отсутствие наркотических веществ в организме человека. Я думаю, что на это мы можем повлиять совместно с местными властями", - заявил Монастырский.

По его мнению, это должно уменьшить пребывание таких людей за рулем.

"Я думаю, что это возможно решить в ближайшие месяцы", - добавил министр.

Напомним, вечером 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух подростков. Один из них попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.

Отметим, правоохранители подозревают, что водитель автомобиля был под действием наркотиков или психотропов.

Как сообщало РБК-Украина, водителю сообщили подозрение по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты обсуждают, что сегодня грозит Михаилу Саакашвили, что происходит на границе Беларуси и Евросоюза и почему завод "Большевик" продали по дешевке и с судебными делами.

В студии - Вахтанг Кикабидзе, Денис Монастырский, Александр Данилюк, Христо Грозев и другие.

"Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября

Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".



А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.



А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.



Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.



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