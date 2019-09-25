МВД предлагает назначить Клименко главой Нацполиции

Министерство внутренних дел Украины предлагает назначить главой Национальной полиции действующего замглавы Игоря Клименко. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы Нацполиции, генерала полиции Игоря Клименко.

Напомним, вчера глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что уходит в отставку. Это заявление было сделано на фоне скандала с задержанием его бывшей супруги в Польше. Местная прокуратура подозревает ее в попытке отмывания денег.

Как объяснил Князев, его бывшая жена уже несколько лет является сотрудником крупной строительной компании "Атлант", а деньги, с которыми задержали ее и еще троих человек, были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре Киева.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил новых двух заместителей главы Национальной полиции - Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе - вместо уволенных Вячеслава Аброськина и Виталия Невгада.