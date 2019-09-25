МВС пропонує призначити Клименка головою Нацполіції

Міністерство внутрішніх справ України пропонує призначити главою Національної поліції чинного заступника голови Ігоря Клименка. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, МВС пропонує призначити начальником Національної поліції діючого заступника голови Нацполіції, генерала поліції Ігоря Клименка.

Нагадаємо, вчора голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що йде у відставку. Ця заява була зроблена на тлі скандалу з затриманням його колишньої дружини в Польщі. Місцева прокуратура підозрює її в спробі відмивання грошей.

Як пояснив Князєв, його колишня дружина вже кілька років є співробітником великої будівельної компанії "Атлант", а гроші, з якими затримали її та ще трьох осіб, були отримані в результаті угоди з продажу торгового приміщення в центрі Києва.

Відзначимо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков призначив двох нових заступників голови Національної поліції - Євгена Коваля і Максима Цуцкірідзе - замість звільнених В'ячеслава Аброськіна та Віталія Невгада.