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ГБР расследует халатность таможенников по делу экс-жены Князева

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 20:50
ГБР расследует халатность таможенников по делу экс-жены Князева
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за халатности украинских таможенников на территорию Польши были вывезены 650 тыс. евро

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками таможенной службы при задержании бывшей жены экс-начальника Национальной полиции Андрея Князева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно сообщению ГБР, из-за халатности украинских таможенников на территорию Польши были вывезены 650 тыс. евро.

"По информации, распространенной в СМИ, правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе "Гребенне-Рава-Русская". У них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тыс. евро. К этому упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному факту открыто дело в отношении нарушения ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия). Подозреваемым таможенникам грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, 24 сентября Андрей Князев подал в отставку с должности начальника Национальной полиции Украины. По словам Князева, за время пребывания его на должности главы Нацполиции, в СМИ неоднократно появлялись "грязные истории" в отношении него.

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