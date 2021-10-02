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МВД предлагает направить изъятые с контрабанды средства на зарплаты силовикам

Автор: Мария Кучерявец

Министр внутренних дел Денис Монастырский предлагает повысить размер заработной платы для работников его структуры. Для этого надо привлечь изъятые с контрабанды средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД во время выездного заседание фракции "Слуга народа".

"Где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД? Это выявление контрафактной продукции - табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен", - отметил Монастырский.

Напомним, сегодня в Трускавце проходит второй день великого заседания фракции " Слуга народа" с участием офиса президента, правительства и силовиков.

Добавим, что сегодня в обсуждении итогов работы групп примет участие президент Владимир Зеленский, он уже прибыл на съезд.

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Министерство внутренних дел Украины