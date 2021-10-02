МВС пропонує направити вилучені з контрабанди кошти на зарплати силовикам

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пропонує підвищити розмір заробітної плати для працівників його структури. Для цього треба залучити вилучені з контрабанди кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС під час виїзного засідання фракції "Слуга народу".

"Де взяти ресурс для підвищення зарплат співробітникам системи МВС? Це виявлення контрафактної продукції - табак та алкоголь. Ми вже опрацювали з фахівцями напрямки, де можна дати бюджету мільярди гривень", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, сьогодні у Трускавці проходить другий день великого засідання фракції "Слуга народу" за участю офісу президента, уряду та силовиків.

Додамо, що сьогодні в обговорені підсумків роботи груп візьме участь президент Володимир Зеленський, він вже прибув на з'їзд.