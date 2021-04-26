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В МВД пообещали начать инвентаризацию незаконных застроек в ближайшее время

Автор: РБК-Украина

В ближайшее время начнется инвентаризация незаконных застроек для внесения сведений о них в государственный реестр. Сегодня, 26 апреля, прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке незавершенных жилых домов.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе заседания было разработано постановление Кабмина Украины, которая позволит провести инвентаризацию недостроев. “Рабочая группа подготовила постановления КМУ “О проведении инвентаризации недостроев”, пока проект прорабатывается в Минрегионе и в ближайшее время будет направлено в кабинет министров”, - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что разработанное постановление позволит провести инвентаризацию незаконных застроек и внести сведения о них в государственный реестр.

Напомним, в сентябре 2020-го в МВД сообщили о разработке законодательной базы, которая должна предотвратить мошенничество с застройками.

Отметим, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на снос дома Уткина в Киеве. Он потребовал от правоохранителей выяснить, кто дал на это разрешение.

РБК-Украина также писало, почему земля в Киевской области дорожает в течение последнего года, несмотря на общую ситуацию в экономике из-за карантина и пандемии.

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