В МВД разрабатывают базу для предотвращения мошенничества с застройками

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

Министерство внутренних дел разрабатывает законодательную базу, которая должна предотвратить мошенничество с застройками. Законопроекты должны разработать в течение двух месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы МВД Антон Геращенко во время заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам содействия пострадавшим инвесторам.

"Работа переходит в плоскость именно практических наработок и результативной деятельности в созданных подгруппах. За 2 месяца мы должны разработать проекты законодательных актов и нормативно-правовых документов, которые бы сделали невозможным в будущем мошенничество с деньгами инвесторов", - сказал Геращенко.

Также в МВД должны сформировать "дорожную карту" проблемных объектов, которые уже существуют в Украине.

Напомним, в марте РБК-Украина писало, что директора строительной компании в Броварах подозревают в мошенничестве на 73 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины провела обыски в Академии наук из-за застройки "Феофании". Чиновникам инкриминируют незаконную передачу под застройку земли стоимостью свыше 300 млн гривен.