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У МВС пообіцяли почати інвентаризацію незаконних забудов найближчим часом

Автор: РБК-Україна

Найближчим часом почнеться інвентаризація незаконних забудов для внесення відомостей про них до державного реєстру. Сьогодні, 26 квітня, відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам в добудові незавершених житлових будинків.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає прес-служба відомства.

Відзначається, що в ході засідання було розроблено постанову Кабміну України, яка дозволить провести інвентаризацію недобудов. "Робоча група підготувала постанови КМУ" Про проведення інвентаризації недобудов ", поки проєкт опрацьовується в Мінрегіоні і найближчим часом буде направлено до кабінету міністрів", - уточнюється в повідомленні.

Також наголошується, що розроблена постанова дозволить провести інвентаризацію незаконних забудов і внести відомості про них до державного реєстру.

Нагадаємо, у вересні 2020 го в МВС повідомили про розробку законодавчої бази, яка повинна запобігти шахрайству з забудовами.

Відзначимо, раніше міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко відреагував на знесення будинку Уткіна в Києві. Він зажадав від правоохоронців з'ясувати, хто дав на це дозвіл.

РБК-Україна також писало, чому земля в Київській області дорожчає протягом останнього року, не дивлячись на загальну ситуацію в економіці через карантин і пандемії.

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