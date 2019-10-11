МВД получило решение суда по делу Маркива

Министерство внутренних дел (МВД) получило решение суда по делу украинского военного Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что МВД приложит все усилия для восстановления справедливости и освобождения Маркива.

"Позиция МВД остается неизменной: обвинение Виталия Маркива - абсурдны", - сообщили в МВД.

По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых могло быть убито иностранного фотографа, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

РБК-Украина сообщало, что суд в Италии отклонил ходатайство бывшего бойца Национальной гвардии Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест.